KOLUMN | Liisa Pakosta: las võilill kasvab! Ärme kuluta energiat seal, kus seda pole vaja kulutada

Linnud ja lojused on loomulikult selles inimese lesimise erakonnas. Tallinnas on linnulaulu esinemissagedus otseses seoses sellega, kas võililled on maha niidetud või mõnusasti kasvama jäetud. Lugeja on ilmselt praeguseks aru saanud ka selle loo autori eelistusest.