POLIITKOLUMNIST | Moonika Helme: reeglitepõhine maailm on selle valitsuse juhtimisel ümber saanud

Selle teerulli starti nägid viimase kahe nädala jooksul need, kes on poliitika vastu huvi tundnud ning kes jälgisid riigikogus toimuvat. Tunda seda saavad aga oma nahal kõik - nii need, kes vaatasid ja kaasa elasid kui ka need, kel igapäevase leiva teenimise kõrval pole aega end toimuvaga kurssi viia.