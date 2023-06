REISIKIRI | Soolata sai, viltune torn, tasuta spaa ja tükike Eesti korvpalliajalugu. Tere tulemast Toscanasse!

Armas lugeja, sulge palun oma silmad ja kujuta ette sooja eredat päikest paistmas kaunile kuppelmaastikule, mis kaetud looklevate viinamarjapõõsaste ridadega, sekka mõned oliivisalud. Mana silme ette küngaste otsas asetsevaid sajandi või mitme vanuseid maakividest hoonetekomplekse, milleni viivad eranditult teravatipuliste küpressidega ääristatud alleed. Nüüd tee silmad lahti ja ütle, kuhu maailma paika oma unistamisega jõudsid? Jah, see on Itaalia, see on Toskaana.