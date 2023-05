Festivalil „Odessa Classics“ esines maailmanimi Daniel Hope

Daniel Hope esitas neljapäeval, 25. mail Estonia kontserdisaalis koos festivali kunstilise juhi pianist Aleksei Botvinoviga Ukraina tuntuima helilooja Valentin Sõlvestrovi, Pärdi, Elgari ja Schnittke teoseid. 26. mail oli ta koos vanamuusikaansambliga „Air“ samuti Estonia kontserdisaalis, kus nad mängisid vaimuka ja publikut väga kaasa haaranud kava. Mõlemal kontserdil tervitas publik tuntud muusikut tuliste aplausidega püsti seistes. Reedesel kontserdil viibis kohal ka kultuuriminister Heidy Purga, kes tõi oma kõnes esile, kui oluline on, et „Odessa Classics“ saab toimuda Ukraina sõjaseisukorra ajal Eestis. Samuti märkis ta, kui rikastav ja eriline on võimalus kuulata Eestis sellist muusikut, nagu Daniel Hope.