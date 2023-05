Läti presidendivalimised on tavalisest dramaatilisemad. Kaalul võib olla valitsuse saatus

Valitsusliidus tekkinud lõhed said ilmseks juba kandidaatide nimetamise käigus. Kaks võimuerakonda kolmest toetas praeguse riigipea Egils Levitsi jätkamist, ent kolmas partner Ühendnimekiri seadis kandidaadiks oma asutaja ja tegelikuks parteijuhiks peetava Uldis Pīlēnsi. Peamiselt arhitekti ja munitsipaalpoliitikuna tuntud ettevõtjal Pīlēnsil paistavad olevat ka parimad šansid valimiste võitmiseks, ent valitsuspartnerid peavad teda presidendi rolli täiesti sobimatuks. Paremparteide sõnul on Pīlēns liiga heades suhetes skandaalsete suurettevõtjatega, samuti on teda lubanud toetada peamine venekeelne opositsioonipartei.