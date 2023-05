Kõige tähtsam on aga see, et igaüks võib oma töötasust alati rääkida ja seda ei saa töölepinguga piirata ega seda ärisaladuse alla arvata. Euroopa Parlament võttis märtsis vastu ka direktiivi, mis kohustab firmasid palkasid avalikustama. See lihtsustab töötasu võrdlemist ja aitab kaotada soolist palgalõhet. Tundub justkui, et see teema on nüüd lahendatud ja tööturg võib hakata tööle võimsamini kui kunagi varem! Aga päris nii lihtne see ju ei ole.