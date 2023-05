JUHTKIRI | Suvi läheneb, liiklussurmad taga

Samal päeval üle Eesti roolist kõrvaldatud joobes juhtide arv (70) viitab sellele, et suurt paranemist alko- ja narkolembeste Eesti inimeste mõtteviisis ei ole toimunud. Kuna politsei kõikjal kontrollida ei jõua, on vaja, et kainemad kaaslased hoiaksid joobnuna rooli tikkujaid julgemalt tagasi. Või peaks üles kaevama 10–15 aasta eest arutatud kohustusliku alkoluku idee?