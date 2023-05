JUHTKIRI | Pevkuri kaua tehtud kaunikene

Kindlasti on positiivne, et lõpuks ometi öeldakse laienduse tõttu oma kodust (või suvekodust) loobuma pidavatele inimestele selgelt: „Hoonestatud kinnisvara hüvitusväärtuse määramisel lähtutakse asenduskulust või, kui see pole võimalik, vara ülesehitamise kulust.“ Seda oleksid võinud nii kaitseminister kui ka kaitseinvesteeringute keskus teha juba vähemalt pool aastat tagasi ja rahulolematust laiendusega oleks olnud vähem.