Monika Haukanõmm: Tallinna haridus areneb õiges suunas hoolimata Reformierakonnast

Nüüd, mil Reformierakonna valitsus üritab läbi suruda arvukalt revolutsioonilisi otsuseid, milleks ta valimiskampaania ajal mandaati ei küsinud, on mõistagi taas käes aeg see vene kaart välja võtta, et valijate tähelepanu mujale juhtida. Esimesed valvegrafomaanid, näiteks Pärtel-Peeter Pere, on tekstide tootmisega juba ka alustanud. Viimase teemana üpris ühetaolistest artiklitest meenub etteheide Tallinna haridussüsteemile, mis justkui ei liigu nii kiiresti eestikeelseks kui peab („Keskerakond on muutumas Lasnamäelt juhitud venelaste munitsipaalerakonnaks“)