ARVUSTUS | „Sammud“. Kolm tundi pealtkuulatud vestlust, mis pakatab näitlejate omavahelisest keemiast

Mõni minut pärast kella seitset kohtuvad teatrihoone kõrval, 1905. aasta revolutsiooni monumendi ees mees ja naine – Henrik Kalmet ja Helena Lotman. Kohe on aru saada, et nende meeldivas ja professionaalsena näivas suhtes on midagi paigast nihkunud. Publikuna teame esialgu väga vähe – kes nad sellised on, kas näitlejad kehastavad siin iseennast või on siiski tegemist ettevalmistatud rollidega? Mis on nende omavaheline ajalugu? Kuidas neisse suhtuma peaksime? On üks neist protagonist ja teine antagonist või peaksime kaasa elama mõlemale? Mitte kummalegi?