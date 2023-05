Heidy Purga: teatrite rahastamise olukord on kahetsusväärne

Juba 2015. aastal, kui teid esimest korda riigikokku valiti, pakkus Genka, et teist saab kultuuriminister. Toona ütlesite: „Genka tegi seda nalja jah siin, aga ta on ka kõva huumorimees.“ Tuleb välja, et Genka ei teinudki nalja?

Ma ei mäletanud seda, aga hiljuti kohtusin Genkaga ja ta ütles: „Me kõik teadsime, et see juhtub. Sa ise uskusid sellesse kõige vähem.“

Tunnen enda õlul väga suurt vastutust. Kultuuriministeeriumi haldusala on väga lai ja eripalgeline valdkond. Asju, millega tegelda, on meeletult palju, aga olen enam-vähem sisse elanud ja härjal sarvist haaranud. Usun, et ettevalmistus riigikogust ja sealsest kultuurikomisjonist on ministriametiks olnud väga hea.

Mis on teie trumbid?