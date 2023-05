Naljakas, ärkasin üles ja alustasin hommikut mitte uudistega, vaid rahulike asjadega, filmiarvustuse lugemisega. Siis tegin uudised lahti: Moskvat rünnati droonidega. Mu naise muutis see uudis väga ärevaks, eriti kuna elame just lõuna pool ja need sündmused ei toimunud meie kodust kaugel. Mina võtsin olukorda filosoofiliselt, sõja ajal võib seda oodata, olin selleks valmis.