Saksamaa keskkonnaminister: meie otsus tuumajaamad sulgeda oli õige

Teiseks on Saksamaa tuumaenergiast loobumine tervitatav seetõttu, et enam ei teki meil tuumajäätmeid. Tuumajaamad on elektriga varustanud meie viimast kolme põlvkonda, kuid selle tulemusena tekkinud jäätmed on koormaks järgmiseks 30 000 aastaks. Tegelikult tähendab suur jäätmete hulk, et Saksamaal on tuumaohutuse tagamiseni veel pikk tee minna.