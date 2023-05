JUHTKIRI | Ettevõtjad ootavad valitsuselt majanduspoliitikat

Aga tänases lehes küsib metsatööstur Raul Kirjanen: „Kes on see loll, kes tuleb siia investeerima, kui iga poliitik arvab, et tal on igal ajal oma maailmavaatest lähtudes õigus need investeeringud korstnasse kirjutada?“ Ka suurettevõtja Joakim Helenius, kes on Eesti 200 majandus- ja eelarvepoliitika töögrupi juht, on pahane ning koalitsioonilepingusse jõudnus pettunud. Loetelu valitsuse majanduspoliitilises kursis juba pettunud ettevõtjatest saaks pikendada.