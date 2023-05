Poola uus uurimiskomisjon saab õiguse poliitikuid kohtuta karistada

Võimuliidu selgitusel peaks loodav komisjon hakkama uurima aastail 2007–2022 Poolas toimunud arvatavat Venemaa mõjutustegevust. Umbes pool sellest ajavahemikust jääb PiS-i ja varasem pool praeguse opositsioonierakonna Kodanike Platvorm (PO) valitsusaega. Opositsioonil on põhjendatud kahtlus, et komisjoni hakatakse kasutama eeskätt nende vastu. Ka eelnõu seletuskirjas märgitakse, et uue seaduse üks eesmärke on uurida Donald Tuski valitsuse ajal Gazpromiga sõlmitud gaasilepingu asjaolusid.