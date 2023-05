KOLUMN | Harri Tiido: Ukraina sõda kajab vastu Kaukasuses. Venemaa võib selle peagi kaotada

Uudistes on juba üle aasta sõjateated Ukrainast, kuid samal ajal on uusi muutusi ka kauaaegses Armeenia ja Aserbaidžaani konfliktis. Ja muutused on positiivsed, kuigi Armeenia peaministri Nikol Pašinjani kinnitused, et Jerevan tunnistab Aserbaidžaani territoriaalset terviklikkust Nõukogude Liidu aegsetes piirides on tema kodumaal kutsunud esile ka süüdistused riigireetmises.