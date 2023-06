REISIKIRI | Soolorändurina Gröönimaa avarustes. Kohalike põhiteema: uus lennujaam pöörab elu pea peale

„Veini, õlut või limonaadi?“ küsib lennufirma Air Greenland stjuardess Airbusi uue mudeli pardal. Too läks käiku eelmise aasta lõpus. Lendan maikuus keset nädalat Kopenhaagenist Gröönimaa läänerannikul asuvasse Kangerlussuaqi. Suurem osa lennuki üle 300 istekohast on hõivatud. Mu kõrval istuvad 50. aastates mees ja naine, reisist selgelt elevil. „Meie riigi osa, aga pigem ikka eksootiline käik,“ kostab üks abikaasadest. Nende kodulinn on Kopenhaagen. Kuna lend kestab üle nelja tunni, jõuame pikemalt rääkida sellestki, et nende tütar töötab Tallinnas IT-alal.