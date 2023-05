Haridusministri Kristina Kallase sõnul ongi gümnaasiumide puhul tekkinud probleem, et konkurss on väga suur just Tallinna ja Tartu koolidesse. „Maakondadest ja mujalt tullakse ka katsetele. Samal ajal maakondade gümnaasiumides seda konkurentsi ei ole,“ selgitas Kallas. Tema sõnul on Tartu linnaga olukorda arutatud ja otsitakse lahendusi.