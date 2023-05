PÄEVA TEEMA | Richard Mägar: laulupidu ootab ees toitlustuskatastroof

Kes on vähegi kokku puutunud Pandipakendi pandinõude tootevalikuga, teavad kuivõrd olematu see tegelikult on. Valikus on sisuliselt kahes suuruses taldrikud ja kausid. Kuid toite on maailmas erinevaid ning on üsna keeruline nõnda ahta valiku juures säilitada meie (ja paljude teiste) söökide kontseptsioon.