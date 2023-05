FOTOD | Paavo Järvi ja Triin Ruubel toovad ERSOga publikuni Elgari ja Francki

Paavo Järvi on üks tänapäeva silmapaistvamaid dirigente. Hetkel tegutseb Järvi Zürichi Tonhalle orkestri peadirigendina ning Deutsche Kammerphilarmonie Bremeni kunstilise juhina. Ta on ühtlasi Eesti Festivaliorkestri kunstiline juht, NHK Sümfooniaorkestri audirigent ning ERSO kunstiline nõustaja. Nõutud külalisdirigendina töötab ta orkestritega nagu Berliini Filharmoonikud, Concertgebouw’ orkester, Londoni Filharmooniaorkester ja New Yorgi Filharmoonikud.