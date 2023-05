JUHTKIRI | Raha vedeleb maas, loobuge universaalelektrist!

Ega selles, et tootjad peavad peale maksma, pikas vaates midagi head ei ole. Kes ikka kahjumlikku ärisse investeerida tahab. Õnneks paistab siin juba lahendus. Kuna üldjuhul on tipptundide hinnad märgatavalt kallimad, võidavad need, kes suudavad odavat päikese- ja tuuleenergiat salvestada ja siis muul ajal võrku edasi müüa. Millalgi peaks turg erakordsed hinnakõikumised ühtlasemaks loksutama.