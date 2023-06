Koolisõit autos on paljude jaoks normaalne ja tore osa päevast. Iga lapsevanem teab täpselt ise kuidas oma lapse elu korraldada. Mitte keegi ei nõua autovabasid linnasid, see on Keskerakonna loodud tont. Probleem on ohutu koolitee puudumine neile, kes autota liiguvad, näiteks lastele endile.