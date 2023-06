Kremlis oodatakse Ukraina pealetungi, mis Venemaa Putinist vabastaks

Märtsis teatas Vene meedia, et Vene võimud plaanivad aasta lõpuks värvata lepinguliseks sõjaväelaseks 400 000 inimest. Hiljuti mainis värbamiskampaaniat juhtiv Dmitri Medvedev, et esialgu on neid leitud 117 000, mis on 140 miljoni pealise rahva kohta tühine arv. Ent seegi arv võib olla liialdatud. Aprillis väitis eksiili siirdunud Vologda opositsioonipoliitik Jevgeni Domožirov, et osas Vene oblastites on reklaamikampaaniast hoolimata suudetud sõjaväelasi värvata üksnes 10% plaanitust.