Jürgen Ligi: varem häbeneti loll olla. Miks praegu riigikogus toimuv on ikka midagi väga erilist

Kontrollija on ainsaks mõõdupuuks valinud obstruktsiooni kestuse, aga on eksinud nii selles kui kõiges muus, mida on hoopis enam tarvis hinnata - põhiseaduslikus raamis, meetodis ja õigustustes. Tegelikult ka selles, et ta on vaadelnud ainult viimast kolme aastat, mis ise on ses vallas olnud midagi väga erilist. Ning sellestki pole ta aru saanud.