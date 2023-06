KULTUURIBIIT | Näitleja Miika Pihlaku playlist

20. augustil esietenduv Eesti algupärand „OTTÕ“ räägib Eesti kirja- ja keelemehe, pastor Otto Wilhelm Masingu loomingust ning elust. Lavastuse läbivaks teemaks on Otto enda kasvamine läbi tema õnnestumiste ja ebaõnnestumiste loomingus kui ka isiklikus elus.



Otto Wilhelm Masingu sünnist möödub 260 aastat ning seepärast on paslik teha Ottole kummardus tema pastoraadi õuel Viru-Nigulas suvelavastusega „OTTÕ“. On oluline mäletada meie suurmehi, kes on panustanud meie rahva keelde ja harimisse ega ole lasknud meil sõna „eestlane“ ära kaotada.