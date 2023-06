VENE MEEDIA PÄEVIK | Belgorodi rünnanud Vene vabatahtlikest võib kujuneda tulevase Venemaa tuumik

FOTO: FREEDOM OF RUSSIA LEGION | via REUTERS

Sissetunge Venemaale omistati nn „Venemaa liberaalsele opositsioonile“. Siin on tarvilik märkida, et peaaegu kõik Vene „liberaalid“ on lahkunud välismaale. Kogu see seltskond tegeleb ennekõike suupruukimisega ning pole enamuses teadlikuks poliitiliseks tegevuseks suuteline. Peamiselt on nad hõivatud omavahel tülitsemise ja vaidlemisega, mis üldiselt viib väljaselgitamisteni, kes kellelt ja kui palju võttis raha Putini-vastase ühiskondlik-poliitilise tegevuse imiteerimise eest rahulolu pakkuvas ja jõukas Euroopas.