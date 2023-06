President Joe Bidenil õnnestus napilt vältida USA võlakohustuste täitmata jätmist

Kui seaduse osas poleks suudetud hiljemalt tulevaks esmaspäevaks kokkulepet saavutada, oleks USA seisnud esimest korda ajaloos vastamisi võlakohustuste mittetäitmisega. See tähendanuks, et riigil ei oleks piisavalt raha, et täita maksekohustusi, mille hulka kuuluvad muu hulgas riigiametnike ja sõjaväelaste palgad, sotsiaalkindlustuse maksed ning riigivõla tagasimaksed. Eksperdid nõustuvad, et võlakohustuste täitmata jätmine oleks toonud endaga kaasa suure majandusliku kahju ning ebastabiilsuse.