Vanalinna korteris transsoolise tapnud Kirill: olin veendunud, et minuga tahab seksida naine

Kohtuprotsess on kestnud juba tükk aega ja sõna on saanud mitmed kõrvalseisjad. Tänasel kohtuistungil istus viimaks tunnistajapinki Kirill Lukin, kelle käe läbi hukkus mullu suvel Tallinnas transnaine Rebeca*. Oma kaitsja küsimustele vastates rääkis ta pikalt, kuidas kannatas sel ajal hingevalu all – esmalt läks ta 2021. aasta novembris lahku ühest tüdruksõbrast, mullu suvel aga järgmisest.