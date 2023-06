POLIITKOLUMNIST | Riina Solman: üleskutse liberaalidele - elage ja laske teistel elada

Loomulikult ei saa kogu valetamist ajada SALGA kraesse. Juba 2014. aastal öeldi, et samasoolised paarid ei soovi abielluda, ei soovi lapsendada, soovitakse vaid kooseluseadust. Kui hakati planeerima abielureferendumit, ütlesid liberaalid, et see on mõttetu, sest mitte keegi ei hakka perekonnaseadust muutma. See oli vale.