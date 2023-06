FOTOD | Tõnu Kõrvitsa „Tiibade hääl“ ilmus CD-plaadil

Tõnu Kõrvits on öelnud triloogia kohta: „Ingliskeelset „Lageda laule“ iseloomustab hirmutav üksindus, karge looduslüürika ning gootilik blues. Itaaliakeelne „Sina oled valgus ja hommik“ on kantud traagilistest eksistentsiaalsetest hoovustest. See on hümn elule ja armastusele, mida lauldakse pimedast ja lootusetust sügavikust. Helgeim teos triloogias on eestikeelne „Tiibade hääl“, millest kiirgab valgust kõige enam. See on laul lendamisest, unistustest, julgusest ja tingimusteta armastusest“.