Ukraina välisminister Kuleba: kui NATO ei suuda Vilniuse tippkohtumisel öelda ühte uut sõna, on nad nõrgad ja hirmul

Kuleba tõi välja, et Ukraina soovib, et Vilniuse tippkohtumisel antaks Ukrainale senisest kindlam sõnum, et sõja lõppedes on neil võimalik saada NATO liikmesriigiks. Samuti ootab ta, et tippkohtumisel pandaks paika, kuidas NATO aitab riiki seni, kuni sõda käib.