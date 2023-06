EPL KIIEVIS | Karis: Zelenskõi andis mulle nimekirja relvadest, mida võiksime praegu Ukrainale saata

„Zelenskõi andis mulle ülevaate [olukorrast sõjatandril] ja samal ajal ka nimekirja relvadest, relvastusest ja varustusest, mida me võiksime praegu anda. Ongi tähtis, et me ei jagaks seda, mis meil on, vaid seda, mida on vaja,“ rääkis Karis. Ta lisas, et Zelenskõi mõte oli selles, et Eesti räägiks järgmise abipaketi osas meie lähimate naabritega. „Meil [üksi] kõike seda anda ei ole,“ ütles Karis.