KOLUMN | Janek Mäggi: Elu peab olema fun, töö on lollidele! Tulevik on mustade päralt!

Eesti linnaruum tahab inimesed tuua mullale lähemale. Trendikas on sõita jalgrattaga, isegi kui see pole mugav – nt lipsu ja ülikonna või kitsavõitu seeliku tõttu. Ratas võib olla ka elektriga, veereda võib ilma kiivrita ning üle lonkivate jalakäijate varvaste – säragem ja õitsegem! Tuju peab olema kogu aeg laes: kurvameelsetele, masendunud või väsinud ja tüdinud inimestele ei ole päikese all kohta. Elurõõmu allikas on huvitav, mitmekesine ning meeleolukale ajaviitmisele keskendunud (era)elu.