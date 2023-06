Politoloog Riho Kangur: mõne parlamendiliikme juures näib evolutsioon olevat jõudnud tupikteele

Rohkem kui 150 aasta tagasi käidi esmakordselt välja ideid, mille Charles Darwin oma 1859. aastal trükivalgust näinud teoses „Liikide tekkimine“ sõnastas, ja mis muideks alles 1930-ndatel lõplikult darvinismi nime all kinnistus. Sellest peale teavad kõik need, kes ei arva, et jumal lõi Aadama ning omakorda tema küljeluust Eeva, et teoloogiks õppinud Darwinil on olnud õigus: meil on sugulasi primaatide näol.