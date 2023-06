Belgorodi oblast evakueerib tuhandeid inimesi. Vene kaitseministeerium räägib suurest edust

Peavooluväljaannetes kajastati Belgorodi kuberneri Vjatšeslav Gladkovi eilse teadaande „positiivset“ osa, et 4000 piirialade elanikku on jõudnud ajutistesse majutuskeskustesse. Enamasti jäi kajastamata Telegramis tehtud avalduse negatiivsem pool, et põgeneda palutakse ka kõigi tule alla sattunud asulate elanikel. Isegi kui selle all peetakse silmas ainult kuberneri kõnes mainitud Šebekino ja Volokonovka rajoonikeskuseid, elab esimeses ligi 40 000 ja teises üle 10 000 inimese.