REPORTAAŽ | Tiivad, mis kannavad kaugele. „See, et meil on 180 minutit uut Eesti muusikat, on erakordne“

Samal ajal küpses helilooja Tõnu Kõrvitsa peas kavatsus kirjutada just midagi sellist, vähemalt tunnipikkust. Tema julges unistada isegi mitmeosalisest teosest, tervest tsüklist, mis mõeldud koorile ja orkestrile. Tõnu kutsus poetess Doris Kareva Kadriorgu jalutama ja nii juhtuski, et nemad kolm – Tõnu, Risto ja Doris – seisavad tänaseni truu triona selle muusikalis-poeetilise triloogia taga. „Lageda laulud“ (2015), „Sina oled valgus ja hommik“ (2019), „Tiibade hääl“ (2022) – kõik teosed on kirjutatud samale koosseisule solistidele, koorile ja keelpillidele. Kõigi teoste puhul on sama ka esmaesitajate koosseis Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja Risto Joost.