Luuletaja Hannes Varblase mälestuseks püstitatakse Tartus linnu kuju

Hannes Varblase (1949–2022) kõige tunnustatum luulekogu on „Mäel, mis mureneb“, mille eest ta sai Betti Alveri kirjanduspreemia 1991. aastal.

Varblase kuju püstitamise idee autori Enriko Talvistu hinnangul aitab väike varblase kuju mälestada Hannest kõige paremini. „See vaikne nurgake keset Tartu linna on ideaalne koht luule lugemiseks. Linnu kuju võiks olla koht, kus inimesed puhkavad, loevad luulet ja meenutavad sõpra ning head luuletajat Hannes Varblast,“ ütles Talvistu, kes oli Hannes Varblase endine töökaaslane Tartu kunstimuuseumist.

Linnu kuju asukoht on kultuuriklubi Promenaadiviis ees, Vallikraavi tänav 1 ja Ülikooli 1 hoone sisehoovis. Skulptor Aivar Simsoni pronksist varblase kuju pannakse 120 cm kõrgusele postamendile, millele lisatakse Hannes Varblase eludaatumid. Kuju juurde tuleb haljastus.

Kõige selle teostamiseks on vaja koguda esialgseil andmeil 14 210 eurot, annetusi on tänaseks kogutud 7479,82 eurot. Kõigil on võimalik teha annetusi ja seeläbi ettevõtmises kaasa lüüa ning osaliseks saada.