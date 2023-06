Ravimtaimedest personaalsete preparaatide valmistamine on Ukraina professori Oleh Košovõi uurimisprojekt, mis võitis äsja Euroopa Komisjoni grandi, mille suurus on 168 000 eurot. Teadustöö juhendajad on Tartu ülikooli farmaatsia instituudi professor Ain Raal ja soome professor Jyrki Heinämäki.