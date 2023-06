Urmo Kübar: võtkem annetamist nagu investeerimist. Vahel tasub riskida, vahel kukud läbi

Heategevusühingute juhatused ja nõukogud said ehmatava meeldetuletuse selle kohta, milline on nende roll järelevalves, ning paljud annetusekogujad pingutavad ekstra, et jagada avalikkusega detaile oma toimimise kohta. Olgugi ajend kahtlemata sant, mõjub see meie heategevusele pikas vaates hästi.

Heategevus on normaalne elu osa. Rõivastagem see lahti erilise vooruslikkuse, justkui erakordse isetuse oreoolist.

Järgmise kasuliku sammuna võiks värske õppetund meil aidata heategevust lahti rõivastada seda seni saatvast mingi erilise vooruslikkuse, justkui erakordse isetuse oreoolist.

Ka meile ei ole isiklikult võõraste inimeste aitamine, sealhulgas annetamine, mingi poolpühalik toiming, vaid normaalne osa endaga vähemalt enam-vähem hakkama saava inimese elust. Targalt ja hästi tehtuna on see peale ühiskonna kasulik ja meeldiv ka annetajale endale.

Selline muutus mõtteviisis võimaldab annetamisele läheneda palju ratsionaalsemalt nagu ka sellele, kuidas kõneleme investeerimisest ja rahatarkusest üldisemalt.

Riskid kuuluvad rahaasjade juurde, sealhulgas võimalus, et ilusa kesta alt avaneb mädane sisu. Seda nii investeerimises kui ka heategevuses.

Investeerimise puhul ei pea me üllatavaks, et teemadesse süvenenud, end harinud ja samm-sammult kogemusi omandanud inimestel tuleb see üldjuhul paremini välja, samal ajal kui juhuslikul katsetajal võivad asjad kergesti ka untsu minna (mastaapsema pahatahtlikkuse eest kaitsevad meid muidugi ka reeglid ja neid jõustavad asutused).

Me ei pane imeks, et mõned investeeringud toovad tohutut kasu, teised nappi ja kolmandad kaotavad väärtust. Ometi paistab paljudele veidra, isegi südametu jutuna, et ka heategevuses võivad annetuste kasutamise tulemused (näiteks päästetud elud) olenevalt toetatud valdkonnast, sekkumisest ja seda ellu viivast ühingust erineda isegi tuhandeid kordi – ning mõni kenasti kõlav, kuid tõendamata sekkumine võib olukorda senisest halvemakski teha.

Emotsioonide tasandil ongi ränk teadvustada, et ühe inimese kallis vähiravi võib maksta sama palju kui näiteks tuhandete malaariasurmade ärahoidmine, kuid fakti see ei muuda.

Alamehitatud, alamakstud ja ülekoormatud tiim ennustab läbipõlemist ja kordistab vigade võimalust.