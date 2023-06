KAART ja VIDEO | Ukrainast tulnud Vene vabatahtlikud võtsid vangi üksteist sõdurit ja teatasid kahe tanki hävitamisest

Kui Vene Vabatahtlike Korpuse juhi Deniss Kapustini esimeses videos näidati kaht vangilangenud Vene sõdurit, siis uue video põhjal otsustades on vange juba vähemalt üksteist. Teises videokatkes on näha, et vange transporditakse sõjasaagiks saadud Vene päritolu soomusautos Tigr, ehkki see võis langeda Ukrainat toetavate vene võitlejate kätte juba varem.