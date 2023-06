Maksim Mironov: nüüd on lähedal aeg, kus Venemaal puhkevad massimeeleavaldused

Pakkusin isegi, et maksan julgetele kriitikutele kinni pileti Moskvasse, et nad saaksid venemaalastele näidata, kuidas Putiniga tuleb võidelda. Mitte ükski 700 tuhandest inimesest, kes seda säutsu Twitteris nägid, minult sõiduraha küsima ei tulnud. Sellespärast, et nad saavad tegelikult aru, et Putin on üles ehitanud julma totalitaarse režiimi, mis suudab maha suruda igasuguse protesti – olgu see rahumeelne või mitte.