Mul on ühe sünagoogi aadress, mille olen internetist noppinud. Sõidan bussiga Žovkvasse.

Jalutan ringi, otsin sünagoogi. Linna keskväljakul, kahe sõidutee ristmikul, peetakse turgu, käib toimekas kauplemine. Lette jääb vajaka, kaup on laotud maha, rätikutele. Müüjaid on rohkem kui ostjaid. Enne teist maailmasõda oli Žovkva puhtalt juudi asula. Kas nüüd on siia jäänud ainukestki juuti? Vist mitte. Kaunid tared, muidu täielik kolgas.