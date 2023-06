PÄEVA TEEMA | Ülle Raave: ärme nimeta abieluks seda, mis seda mitte kuidagi ei ole ega olema ei saa

Käimasolevast abielu ja perekonna teemalisest debatist ei päästa isegi televisiooni ja raadio puudumine, seega olen, nagu iga teinegi eestimaalane, paratamatult asjaosaline ja mul on sellest kõigest kujunenud oma arvamus, mis ei kattu otseselt kummagi osapoole nägemusega. Olen täiesti nõus, et „perekond“ on määratult laiem mõiste kui „abielu“. Ka mina, mu gümnasistist poeg ja kadumaläinud kass, moodustame perekonna, kuigi keegi meist pole abielus.