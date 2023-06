See on kindlasti märk millestki, mille alapealkirjaks võiks olla, et „pärast meid tulgu või veeuputus“. Venelased kardavad tõsiselt maismaakoridori kaotamist. Ja selle taga on veel suurem hirm, milleks on Krimmi kaotamine. Tundub, et kauaoodatud Ukraina pealetung on alanud ehk ettevalmistusfaasist liigub asi edasi pealetungioperatsioonideks.