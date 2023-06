Kahhovka katastroof mõjutab Krimmi, Zaporižžja tuumajaama ja ka Ukraina ründeplaane

Kahhovka hüdroelektrijaama varemed on vee all, Dnepri lisajões liigub vesi tagurpidi, üleujutus uhub hoovidesse tankimiinide kobaraid ja Hersoni linnatänavatele tungivad koos tõusuveega kodutuks jäänud koprad. Need uskumatud pildid on vaid väike sissejuhatus Kahhovka tammi purunemise tõttu Ukrainas vallandunud katastroofile.