Kõigepealt tuleks muidugi tõdeda, et ehkki Salga nime valikul mänguilust lähtuvalt kindlasti SAPTK-i kuvandile mängiti, pole lihtsalt kõlapõhised võrdlused alati kõige paremad. No kui palju annab maailmavaadete kohta aimu teadmine, et meil on „kolme Kallase valitsus?“