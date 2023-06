JUHTKIRI | Meedia käibemaksu saab ja tuleb tõstmata jätta

Riigieelarve tasakaalu seisukohast on valitsuse prognoositav lisatulu seega täiesti tühine summa. Meediaettevõtetele – eriti kohaliku meedia väljaandjatele – on see aga elu ja surma küsimus. Seega argumendi, et kõnealust käibemaksutõusu on vaja riigieelarve tasakaalu pärast, võib pikema jututa kõrvale heita.