Andres Kaarmann: sellist „abikätt“, mida Kristina Kallas Lääneranna vallale pakkus, omavalitsused kindlasti ei vaja

Kuna tulud on kasvasid hoogsalt, siis ei motiveerinud see ka mõtlema mõistliku majandamise, kokkuhoiu ja säästmise peale. Eriti avalikus sektoris. Nüüd, kus viimased valitsused on tekitanud riigieelarvesse aastas ligi paari miljardi euro suuruse puudujäägi ning majandus on juba neljandat kvartalit järjest languses, on auklikel paatidel üha keerulisem vee peal püsida.