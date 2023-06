Teie vastane on Martin Helme. Meie väljaanne tahtis korraldada teievahelist debatti. Kui võtsime Martin Helmega ühendust, et küsida, kas ta oleks sellega nõus, vastas tema seepeale, et teiega ei ole midagi rääkida. Jääb mulje, et te ei ole talle tõsiselt võetav vastane.