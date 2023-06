PÄEVA TEEMA | Raivo Vare: tammi õhkimine näitab Kremli alateadlikku valmisolekut Krimm lõpuks ikkagi loovutada

See on piisavalt suur, et Ukraina eestvõttel kutsuda kokku ÜRO Julgeolekunõukogu erakorraline istung.

Kusjuures venelasi ei hoidnud tagasi ka see asjaolu, et just selle tammi tagusest veehoidlast varustati juba nõukogude aegadest spetsiaalse kanali kaudu Krimmi selle jaoks nii väärtusliku puhta mageveega, milleta on Krimmis tervikuna ja eriti poolsaare suures stepis väga raske toime tulla.